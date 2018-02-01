Руководство детского сада в Иркутской области обязали возместить более 80 тыс. рублей сотрудникам за медосмотр

По коллективному обращению работников прокуратура Боханского района проверила исполнение требований охраны труда в МБДОУ «Середкинский детский сад» в части возмещения денежных средств, затраченных работниками на прохождение периодических медицинских осмотров в 2015-2017 годах.

Установлено, что работодателем в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации расходы работникам детского сада по прохождению ими периодических медицинских осмотров за свой счет не возмещались.

Указанное явилось основанием для подготовки прокуратурой и направления в суд 18 исковых заявлений о взыскании затраченных работниками денежных средств на общую сумму 84 тыс. руб.

Иски рассмотрены, 14 удовлетворены и находятся на исполнении, по 4 производство прекращено ввиду добровольного исполнения требований прокурора района, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.