Банк УРАЛСИБ подписал соглашения о сотрудничестве с Агентством недвижимости «Сфера Продаж» и строительной компанией «Стройград»

Банк УРАЛСИБ поддерживает партнерские отношения с ведущими агентствами недвижимости и строительными компаниями, регулярно расширяя перечень аккредитованных партнеров.

В рамках развития данного направления Банк УРАЛСИБ в Иркутске подписал соглашения о сотрудничестве с двумя компаниями: агентством недвижимости «Сфера Продаж» и застройщиком «Стройград».

Соглашения предоусматривают особые условия для клиентов компаний при оформлении ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ - минимальная процентная ставка по ипотеке составит 9,4% годовых. Также Банк будет предоставлять консультации по вопросам ипотечного кредитования.

Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Банк занимает 8 место в рейтинге ведущих ипотечных банков по совокупным объемам выданных кредитов с начала деятельности на ипотечном рынке. По итогам 2017 года объем выданных ипотечных кредитов в Банке УРАЛСИБ вырос в 4,5 раза по сравнению с показателями 2016 года, превысив 27 млрд рублей. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1154 застройщика и более 2750 объектов жилья по всей России.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 280 точек продаж, 1 485 банкоматов, 518 платежных терминалов и 23 689 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.