Ежемесячные выплаты за первого ребёнка начали получать семьи в Иркутской области

В Иркутской области на 31 января 2018 года принято 10 заявлений о назначении ежемесячной выплаты в случае рождения (усыновления) первого ребёнка. По пяти заявлениям уже приняты решения о назначении ежемесячной выплаты, пять заявлений находятся на рассмотрении. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, вручая документы на выплаты на первого ребёнка двум семьям – из Иркутска и Иркутского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Заявления поступили от семей, живущих в восьми территориях – в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, в Иркутском, Нижнеилимском, Заларинском, Осинском, Зиминском районах.

Владимир Родионов сообщил, что первые распоряжения о назначении выплат подписаны 26 января. В феврале эти семьи получат выплаты за два месяца. Финансирование на эти цели будет полностью выделяться из федерального бюджета. Право на получение ежемесячной выплаты будут иметь граждане России, постоянно проживающие на территории страны, если ребенок рожден или усыновлён, начиная с 1 января 2018 года, и тоже является гражданином России. Пособие семье будет положено, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения – это 16 221 рублей на одного человека в месяц. Ежемесячная выплата равна размеру прожиточного минимума для детей – 10 390 руб. Предполагаемая численность получателей ежемесячной выплаты составит 7 200 человек.

Министр подчеркнул, что за назначением ежемесячной выплаты граждане смогут обращаться с заявлением и документами с 1 января 2018 года в соцзащиту по месту жительства или в Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Ежемесячная выплата перечисляется только на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации. Кроме того, вся необходимая информация будет также размещена в женских консультациях, перинатальных центрах и родильных домах.