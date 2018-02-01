На капитальный ремонт в Иркутском областном клиническом госпитале ветеранов войн в 2018 году направлено 2 млн рублей

Иркутский областной клинический госпиталь ветеранов войн в 2018 году затратит на капитальный ремонт 2 млн рублей. Средства на эти цели медучреждению выделены министерством здравоохранения Иркутской области. Как рассказал главный врач учреждения Игорь Демин, все средства направят на замену оконных блоков.

– Торги по определению подрядчиков пройдут в первом квартале, ремонт запланирован на третий и четвертый кварталы. Также в первом квартале будет представлена для проведения строительной экспертизы в установленном порядке уже готовая проектно-сметная документация по замене вентиляционной системы в здании госпиталя, – пояснил Игорь Демин.

Как рассказала заместитель главного врача по хозяйственной части Светлана Гусева, в этом году планируется заменить деревянные оконные блоки на пластиковые в неврологическом и третьем терапевтическом отделениях лечебного учреждения, а также в лечебно-восстановительном и приемном отделениях, палате-боксе. Кроме того, в рамках программы «Доступная среда» будут установлены поручни во всех санитарных комнатах лечебных отделений. Реконструкция санузла для маломобильных пациентов, которая началась в декабре прошлого года, уже завершена. В помещении, расположенном на первом этаже, убран порог на входе, чтобы пациенты на коляске смогли беспрепятственно попасть в санузел, перенесены унитаз и раковина для увеличения площади, заменены сантехника и канализационные трубы. Кроме того, помещение побелено, покрашено, в нем уложена новая настенная и напольная кафельная плитка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.