В Березовом будет построена разворотная площадка для общественного транспорта

В микрорайоне Березовый, расположенном на территории Марковского муниципального образования, летом 2018 года построят разворотную площадку для общественного транспорта. Об этом на заседании комиссии по собственности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил Денис Шуваев – начальник управления автомобильного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Фото: primamedia.gcdn.co

Обсуждение вопроса возникло в результате жалоб жителей микрорайона на то, что министерство жилищной политики, энергетики и транспорта закрыло маршрут Березовый – Академгородок.

Как пояснили представители министерства, нельзя закрыть то, что не было открыто. Жители привыкли к услугам нелегального перевозчика, а когда соответствующие органы стали требовать у того соблюдения порядка, нелегалы решили перенести ответственность на министерство жилищной политики, энергетики и транспорта.

На самом деле через Березовый ходят три, утвержденных министерством еще в октябре 2017 года, межмуниципальных маршрута (454, 455, 456), на которые выдано 26 машин.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в данном вопросе могут быть есть признаки недобросовестной конкурентной борьбы и, следовательно, у перевозчика, который работает на нелегальном маршруте, может быть отозвана лицензия на осуществление деятельности.