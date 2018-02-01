Арт-объект из живых цветов создадут в Братске при поддержке РУСАЛа

Источник: пресс-служба БрАЗа ОК РУСАЛ

В Братске завершилась XV региональная экологическая олимпиада «Фабрика проектов». Традиционно партнером форума для старшеклассников стал Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ.

В этом году юбилейная «Фабрика проектов», которая проводится на базе Братского государственного университета, собрала рекордное число участников − 180 человек. Это школьники и студенты учебных заведений среднего профессионального образования из городов и поселков севера Иркутской области. Двухдневный форум включал в себя теоретический и практический этапы, а также подготовку проектов экологической направленности.

«Фабрика проектов» проходит при финансовой поддержке в рамках многолетнего партнёрства с Братским алюминиевым заводом. Уже традиционно лучшая команда получает призы в номинации «Выбор РУСАЛа». В этом году победителем стал проект, приуроченный ко Дню защиты окружающей среды, который отмечается 5 июня.

Сборная команда школьников и студентов из Братска и Усть-Илимска предложила провести экологическую ярмарку. На празднике взрослых и маленьких братчан будут ждать тематические викторины, игры, конкурсы, мастер-классы. Здесь же горожане смогут приобрести поделки из природных материалов. На собранные средства в Братске создадут необычный арт-объект − картину из живых цветов.

– Братский алюминиевый завод уже много лет выступает организатором мероприятий ко Дню охраны окружающей среды. Мы заинтересованы в проекте, который вовлекает жителей города разного возраста, объединяет их ради созидательных экологических целей. Заводчане помогут ребятам реализовать отличную идею, – отметил член жюри «Фабрики проектов», заведующий санитарно-промышленной лабораторией БрАЗа, Евгений Кирсанов.

Традиционно проект-победитель будет реализован в рамках партнерской экологической акции БрАЗа «Зелёная неделя». За предыдущие годы металлурги вместе со школьниками обустроили эко-познавательную тропу и выполнили озеленение территории детского сада № 79, организовали экологическую смену в оздоровительном лагере, создали группу в социальной сети, где рассказывали о редких растениях и животных, занесенных в Красную книгу Иркутской области и многое другое.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.