Ликвидация экологических последствий деятельности БЦБК продолжается

На заседании правительства Иркутской области, которое провел сегодня Руслан Болотов, глава кабинета министров региона, рассмотрен вопрос о создании казенного учреждения «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба». Фото: rg.ru

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии области Андрей Крючков, цель создания такой дирекции – реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, в том числе в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Также создаваемое учреждение будет обеспечивать безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в региональной собственности.

Создание дирекции осуществляется в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина от 4 августа 2017 года по обеспечению в полном объеме мероприятий по ликвидации отходов БЦБК. Минприроды Иркутской области заключило долгосрочный государственный контракт с АО «Росгеология», которое в октябре прошлого года определено Правительством РФ единственным подрядчиком работ по ликвидации отходов комбината. Стоимость работ составляет 5,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Эти средства предназначены для рекультивации лигнина в шлам-накопителях.

Однако выяснилось, что это не единственные объекты, негативно воздействующие на окружающую среду. В Байкальске рекультивировать и содержать придется все переданное в областную собственность недвижимое имущество – это 61 объект, расположенный на промышленной площадке БЦБК. Для этого нужны специалисты. Поэтому в ноябре прошлого года Губернатор Сергей Левченко поручил минприроды и минимущества региона создать структуру, специализирующуюся на данных задачах

Предельная штатная численность казенного учреждения составит 24 единицы. Один из отделов будет размещен непосредственно в Байкальске.

– В случае начала реализации мероприятий по демеркуризацией цеха ртутного электролиза на промплощадке ООО «Усольехимпром», такое же подразделение будет дислоцироваться непосредственно в городе Усолье-Сибирское, – отметил Андрей Крючков.

Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба будет находиться в ведении регионального министерства природных ресурсов и экологии. Осуществить все юридические действия, связанные с созданием казенного учреждения, в том числе утвердить его устав, необходимо до 1 марта текущего года.