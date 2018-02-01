Новые детские сады в Иркутске откроют к 1 сентября

Фото: admirk.ru

В Иркутске продолжается строительство двух новых детских садов на станции Батарейной и улице Байкальской, а также проведение капитальных ремонтов в дошкольных учреждениях № 77 на бульваре Рябикова и № 119 на улице Флюкова. К середине лета строительство и ремонты завершат, будет проведено благоустройство территорий. Об этом в ходе выездного совещания по проверке выполнения работ мэру города Дмитрию Бердникову доложил начальник МКУ «УКС города Иркутска» Илья Кручинин.

В рамках капитального ремонта идёт замена фасада здания детсада № 77. Прежние керамзито-бетонные панели демонтированы, их меняют на газобетонные блоки, проводится усиление конструкции и утепление стен. Такое проектное решение снизило нагрузку на несущую конструкцию и сделало здание устойчивее к холодам, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«Работа идет по графику. Детские сады – и строящиеся, и находящиеся на капитальном ремонте, как и планировали, 1 сентября откроют свои двери для ребятишек. Данные объекты полностью соответствуют современным требованиям строительства, а также обеспечению качественного пребывания детей. Кроме этого, в детском саду № 77 в ходе проведения капитального ремонта предусмотрено помещения для оборудования лекотеки. Учреждение станет вторым в Иркутске, после детсада № 100, где созданы условия для детей с особенностями развития», – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Мэр города также проверил ход возведения физкультурно-оздоровительного комплекса на бульваре Рябикова. Работы по его возведению начались в июле 2017 года. Здание предназначено для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с единовременным пребыванием около двухсот человек. На первом этаже будет размещен универсальный спортивный зал, зал для настольного тенниса, бассейн длиной 25 м, раздевалки с душевыми и санузлами, а также с индивидуальными кабинами для посетителей с ограниченными возможностями. На втором этаже предусмотрено обустройство трибун, залов хореографии и единоборств, раздевалок со всем необходимым, зоны отдыха с зимним садом. Также на территории ФОКа запланировано обустройство автостоянок, проведение благоустройства и озеленения, установка малых архитектурных форм. Сдача объекта планируется в конце 2018 года.