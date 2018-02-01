Осенью в аптеки поступят первые глюкометры и тест-полоски, произведенные в Иркутске

Корпорация развития Иркутской области вошла в число учредителей ООО «Медтехсервис» – иркутского предприятия по производству тест-полосок для глюкометров. Первые образцы продукции руководство компании намерено выпустить уже в третьем квартале этого года. В Иркутске-2 уже построено здание будущего завода, в марте прибудет оборудование и тогда приступят к обучению специалистов, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Иркутской области.

Фото: Валентин Карпов

Как заметил председатель правительства Иркутской области Антон Логашов, проект «Медтехсервиса» – это инновационное высокотехнологичное производство, поэтому он был поддержан правительством Иркутской области. «Корпорация не просто выдала деньги, а вошла в состав учредителей проекта. Такой формат работы мы считаем приоритетным. Выдавать займы должны банки, а КРИО должна работать на развитие региона, вкладывая деньги непосредственно в производство с последующей возможностью выкупа ее доли инициатором проекта, – подчеркнул Антон Логашов. – В результате реализации этого проекта будет создано около 70 высокотехнологичных рабочих мест, планируется более 1,5 млрд налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. И это только за первые восемь лет».

Генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Олег Севрюков рассказал, что благодаря участию КРИО будет снижена финансовая нагрузка на этапе запуска проекта, удастся обеспечить приемлемую рыночную стоимость продукции.

Стоить такие тест-полоски будут на 30% дешевле существующих европейских аналогов, около 600 рублей за упаковку (50 тест-полосок). Сами глюкометры будут собирать из корейских комплектующихна заводе. Одни работают как самостоятельное устройство, другие – в связке со смартфоном, и результаты с этих аппаратов могут автоматически выгружаться в облако с помощью специального приложения. Таким образом лечащий врач сможет удаленно следить за состоянием больного.

«Мы структурировали сделку в два этапа. Сначала вели работу по выдаче займа на 173 млн рублей. Но потом инициаторы проекта сформировали уставный капиталпорядка 180 млн рублей. Я немного знаю кампаний, которые стартуют с таких сумм… Потом мы увидели заключенные договоры на поставку оборудования, – рассказал генеральный директор КРИО. – Тогда мы поняли серьезность намерений «Медтехсервиса» и решили переформатировать заём на долю в бизнесе. Буквально вчера провели собрание учредителей, и КРИО вошла как участник; заём был конвертирован в 49% акций от стоимости данного проекта»

По словам Яны Шевченко, генерального директора Агентства инвестиционного развития Иркутской области, сейчас в России существует один производитель глюкометров и тест-полосок, который занимает только 6,5% рынка.

«Перспективы у нашего проекта просто великолепные, – отметила директор, – начнём с России, а потом будем поставлять и за рубеж».