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ГК «Слата»: 15 лет – самое время для подарков!

2 февраля 2018

2018 год – юбилейный для ГК «Слата». Компании исполняется 15 лет. В честь этого для любимых клиентов «Слата» запланировала много мероприятий с подарками и призами.

<p>Фото: facebook.com</p>

Фото: facebook.com

10 февраля «Слата» приглашает всех желающих отметить праздник на открытии  нового, 79-го по счету, супермаркета по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 275/11.

Гостей ожидает  розыгрыш бытовой техники и другие  приятные сюрпризы.

В руководстве ГК «Слата» сообщили, что в этом году количество магазинов сети вырастет до двухсот , и на каждом открытии будет проводиться розыгрыши бытовой техники.

Кроме того, запланированы  четыре акции «Счастливый чек» с  разными призами, продолжим благотворительные и социальные проекты.

Летом жителей города ожидает марафон от «Слаты», а так же различные активности для детей.

<p>Фото: facebook.com</p>

Фото: facebook.com

<p>Фото: facebook.com</p>

Фото: facebook.com

Справка:
Сеть ГК ​​​​​​«Слата» развивает разные торговые  форматы: супермаркеты «Слата», дискаунтеры «Хлеб-Соль», интернет-магазин. На конец 2017 года сеть насчитывала 77 супермаркетов «Слата» и 97 дискаунтеров «Хлеб-Соль». 
По итогам 2016 года компания вошла в ТОП-50 быстрорастущих компаний российского рынка по версии РБК. Если в 2013 году выручка компании составляла 6,851 млрд рублей, то в 2016 она достигла 15,338 млрд рублей, увеличившись более чем в 2 раза.

<p>Фото: facebook.com</p> <p>Фото: facebook.com</p> <p>Фото: facebook.com</p>
/ СИА /
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