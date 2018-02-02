ГК «Слата»: 15 лет – самое время для подарков!

2018 год – юбилейный для ГК «Слата». Компании исполняется 15 лет. В честь этого для любимых клиентов «Слата» запланировала много мероприятий с подарками и призами.

Фото: facebook.com

10 февраля «Слата» приглашает всех желающих отметить праздник на открытии нового, 79-го по счету, супермаркета по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 275/11.

Гостей ожидает розыгрыш бытовой техники и другие приятные сюрпризы.

В руководстве ГК «Слата» сообщили, что в этом году количество магазинов сети вырастет до двухсот , и на каждом открытии будет проводиться розыгрыши бытовой техники.

Кроме того, запланированы четыре акции «Счастливый чек» с разными призами, продолжим благотворительные и социальные проекты.

Летом жителей города ожидает марафон от «Слаты», а так же различные активности для детей.