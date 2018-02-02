ГК «Слата»: 15 лет – самое время для подарков!

2018 год – юбилейный для ГК «Слата». Компании исполняется 15 лет. В честь этого для любимых клиентов «Слата» запланировала много мероприятий с подарками и призами.
10 февраля «Слата» приглашает всех желающих отметить праздник на открытии нового, 79-го по счету, супермаркета по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 275/11.
Гостей ожидает розыгрыш бытовой техники и другие приятные сюрпризы.
В руководстве ГК «Слата» сообщили, что в этом году количество магазинов сети вырастет до двухсот , и на каждом открытии будет проводиться розыгрыши бытовой техники.
Кроме того, запланированы четыре акции «Счастливый чек» с разными призами, продолжим благотворительные и социальные проекты.
Летом жителей города ожидает марафон от «Слаты», а так же различные активности для детей.
Сеть ГК «Слата» развивает разные торговые форматы: супермаркеты «Слата», дискаунтеры «Хлеб-Соль», интернет-магазин. На конец 2017 года сеть насчитывала 77 супермаркетов «Слата» и 97 дискаунтеров «Хлеб-Соль».
По итогам 2016 года компания вошла в ТОП-50 быстрорастущих компаний российского рынка по версии РБК. Если в 2013 году выручка компании составляла 6,851 млрд рублей, то в 2016 она достигла 15,338 млрд рублей, увеличившись более чем в 2 раза.