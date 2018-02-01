Иркутская область − лидер по объему строительных работ среди регионов СФО

В Сибирский федеральный округ входит 12 регионов Западной и Восточной Сибири, существенно различающихся по территории, численности населения и уровню социально-экономического развития. Иркутскстат сообщил, какое место занимает Иркутская область в экономике СФО. Фото: inform.kz

В рейтинге по экономическим показателям в абсолютном выражении Иркутская область занимает 2-5 места. По отдельным позициям, в расчете на душу она сдвигается на 7-11 место.

Иркутская область как один из экономически крепких регионов имеет твердую позицию по показателям промышленного производства. По итогам 2017 года регион лидирует по объему строительных работ в расчете на душу населения, а по грузообороту автотранспорта занимает второе место. По объему сельскохозяйственной продукции область заметно уступает другим регионам.

По всем важнейшим показателям, за исключением грузооборота автотранспорта, наблюдался рост к предыдущему году. Но темпы роста в сравнении с другими регионами СФО, как правило, невысоки. В тройку лидеров по динамике развития область вошла лишь по отгрузке товаров собственного производства в двух видах деятельности и объему работ в строительстве.