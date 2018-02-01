Алексей Соболь стал президентом Союза «Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири»

Нового президента Союза «Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири» избрали сегодня, 1 февраля, на IX отчетно-предвыборном съезде Союза. Им стал Алексей Соболь. Кандидатура президента ИРАР «Некоммерческое партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» получила большинство голосов членов совета палаты. Фото: irkobl.ru

Президента и совет палаты члены Союза «ТПП ВС» избирают каждые пять лет. Константин Шаврин, возглавлявший объединение уже около 23 лет, по истечении срока полномочий свою кандидатуру решил не выдвигать.

В мероприятии также приняли участие руководитель аппарата Губернатора и Правительства региона Дмитрий Чернышов, министр экономического развития региона Евгений Орачевский, представители ЗС области. Дмитрий Чернышов поблагодарил Константина Шаврина, благодаря усилиям которого торгово-промышленная палата вышла на качественно новый уровень деятельности.

«Сегодня Торгово-промышленная палата Восточной Сибири – важная часть делового сообщества региона, защитник интересов отечественного предпринимательства и один из эффективных рычагов его развития, − заметил Дмитрий Чернышов. − 25 декабря 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП и Правительством Иркутской области. Стороны договорились о взаимодействии при реализации инвестиционной политики, проведении мероприятий и развитии внешнеэкономических связей. ТПП выступила партнером Правительства региона в проведении бизнес-миссий для предпринимателей Приангарья в Монголии, в республиках Польша и Беларусь и других странах. Она является оператором ежегодного форума ''Точки роста. Матрица развития'', а также первой ярмарки франшиз».

На съезде также обсудили результаты деятельности организации за последние пять лет, а также утвердили приоритетные направления деятельности, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.