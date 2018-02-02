Алан Гринспен о двух пузырях на финансовом рынке США

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен считает, что на американском финансовом рынке надулись два пузыря. Один — на фондовом рынке, еще один — на рынке облигаций. Фондовые индексы остаются близкими к рекордным показателям, несмотря на продолжающиеся в последние дни распродажи, а доходность гособлигаций США колеблется в районе исторических минимумов.

Слова о пузырях в год десятилетия краха Lehman Brothers выглядят достаточно мрачно. Понятно, что налоговая реформа Дональда Трампа обеспечила рост корпоративных прибылей на 10-20%. Но мы склонны скорее согласиться с Аланом Гринспеном, чем занять противоположную точку зрения. Когда Америка чихает, весь остальной мир болеет. Если американский пузырь лопнет, мир ждет распродажа – рынки акций, облигаций, нефть, другие сырьевые товары испытают на себе тяжелые последствия от этого события. Естественно, под ударом окажется и российский рубль, и индексы Московской биржи. В этом случае американскому доллару и, возможно, золоту не будет альтернативы. Вопрос, конечно, в сроках, когда пузырь лопнет. Коррекцию на американском рынке акций многие ждут очень давно. В таких случаях вспоминается пословица: знал бы прикуп – жил бы в Сочи.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари