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Вклад «Легкий» Связь-Банка продлен до 15 марта

2 февраля 2018

Срок приема денежных средств на вклад «Легкий» от Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) продлен до 15 марта 2018 года.

«Легкий» ­– один из самых высокодоходных вкладов в линейке Банка. Средства в размере от 50 тыс. рублей на нем можно разместить под 8% годовых на срок 547 дней с выплатой процентов в конце срока вклада.

По окончании срока вклад «Легкий» автоматически пролонгируется на условиях рублевого вклада «Максимальный доход». Пополнение или частичное снятие средств со вклада «Легкий» не предусмотрены. При досрочном
расторжении договора проценты начисляются по ставке 0,01% годовых.


/ СИА /
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Выплата процентов в конце срока. 

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Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.75-8.25% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

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