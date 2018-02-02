Вклад «Легкий» Связь-Банка продлен до 15 марта

Срок приема денежных средств на вклад «Легкий» от Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) продлен до 15 марта 2018 года.

«Легкий» ­– один из самых высокодоходных вкладов в линейке Банка. Средства в размере от 50 тыс. рублей на нем можно разместить под 8% годовых на срок 547 дней с выплатой процентов в конце срока вклада.

По окончании срока вклад «Легкий» автоматически пролонгируется на условиях рублевого вклада «Максимальный доход». Пополнение или частичное снятие средств со вклада «Легкий» не предусмотрены. При досрочном

расторжении договора проценты начисляются по ставке 0,01% годовых.