Банк «Восточный» вышел на прибыль по итогам 2017 года

Банк «Восточный» сообщает, что по итогам деятельности в 2017 году чистая неаудированная прибыль банка «Восточный» составила 1,3 млрд рублей согласно российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

«Итоги 2017 года демонстрируют, что банк «Восточный» стал стабильно прибыльным. Банк зафиксировал двукратное снижение стоимости риска по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день банк «Восточный» с большим запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала, работающий кредитный портфель банка устойчиво растет», – подчеркнул Председатель Правления Дмитрий Левин.

«Восстановление и рост рынка розничного кредитования оказали положительное влияние на финансовый результат банка. Прибыль по итогам 2017 года по РСБУ составила 1,3 млрд рублей, а по МСФО мы ожидаем прибыль в размере около 5 млрд рублей. Мы, как акционеры, верим в дальнейший рост рынка розничного кредитования и приняли решение о докапитализации банка «Восточный» на сумму в размере еще 5 млрд рублей, чтобы укрепить позиции банка на рынке и обеспечить его амбициозные планы», – сказал Майкл Джон Калви, Член Совета директоров банка «Восточный».

В мае 2017 года субординированные облигации банка «Восточный» в размере 125 млн долларов США были конвертированы в бессрочные, что позволило создать избыточный запас капитала. Рост объемов розничного кредитования составил 60%. Общий объем выдач в 2017 году составил более 70 млрд рублей, при этом значительная часть выданных кредитов является обеспеченными, в том числе около 20% – кредиты под залог недвижимости. Количество выданных кредитных карт в 2017 году увеличилось на 140% по сравнению с 2016 годом. По итогам 2017 года банк «Восточный» занимает 6-е место по размеру портфеля кредитных карт среди всех российских банков.

Помимо увеличения качественного и низкорискового розничного портфеля к концу 2017 года более чем в 2 раза увеличился объем гарантийного бизнеса: с 16 млрд рублей в первом полугодии 2017 до 34 млрд рублей во втором полугодии. Продажи комиссионных кросс-продуктов банка «Восточный» выросли в 3,5 раза по сравнению с продажами 2016 года и составили порядка 9 млрд рублей.

«По итогам 2017 года Банк «Восточный» занял 4-е место среди всех российских банков по объему выданных гарантий при том, что банк «Восточный» является 30-м по размерам активов. Объем выданных банком гарантий за последние 2 года превысил 130 млрд рублей, чем фактически банк «Восточный» обеспечил возможность для предприятий малого и среднего бизнеса получить доступ к закупкам товаров и услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на сумму около триллиона рублей. Надеемся, что решение о докапитализации позволит получить высокий рейтинг национальных рейтинговых агентств и сохранить лидирующие позиции на рынке банковских гарантий для госзакупок», – отметил Артем Аветисян, Председатель Совета директоров банка «Восточный».

Существенное влияние на финансовые показатели банка «Восточный» в IV квартале оказало и снижение стоимости привлечения нового фондирования с 9,8% в январе 2017-го до 7,5% в декабре 2017 года. Чистый процентный доход в IV квартале 2017 года составил 5,1 млрд рублей, увеличившись на 35,5%.

«Из розничного монолайнера «Восточный» трансформируется в универсальный банк, предоставляющий большой спектр услуг как гражданам, так и организациям. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить в банке удобное рассчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии для участия в закупках государственных и муниципальных органов, госуслуги. В 2017 году были подписаны стратегические соглашения о сотрудничестве с субъектами Дальневосточного федерального округа о развитии розничных банковских продуктов для жителей Дальнего Востока, в частности, льготной ипотеки и всех видов услуг для малого и среднего бизнеса», – отметил Председатель Правления Дмитрий Левин.

Публичное акционерное общество «Восточный банк» (ПАО КБ «Восточный») – один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ).