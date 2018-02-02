Антирейтинг «Иркутской электросетевой компании» по итогам 2017 года

В 2017 году «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК) выявила на территории Иркутской области более 680 случаев бездоговорного потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба компании. Законодательством такие действия трактуются как правонарушения и все выявленные потери взыскиваются, в том числе и в судебном порядке, с возложением на виновных лиц всех судебных расходов и наложением административного штрафа. В соответствии с законодательством воровство электроэнергии может повлечь и возбуждение уголовного дела, если сумма ущерба превысит 250 тысяч рублей – такие прецеденты в Иркутской области уже есть.

Фото: novosti33.ru

В октябре прошлого года полиция возбудила уголовное дело по части 2 пункт «б» статьи 165 УК РФ в отношении иркутского предпринимателя, который потреблял энергоресурсы в обход установленных правил. В 2016 году он подключил свой магазин стройматериалов к линии электроснабжения, но процесс оформления договора по технологическому присоединению до конца не довел. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Важно отметить, что нанесенный «Иркутской электросетевой компании» ущерб от бездоговорного потребления электроэнергии, превысивший 1,8 млн рублей, был взыскан с недобросовестного потребителя Федеральной службой судебных приставов в полном объеме.

Специалисты «Иркутской электросетевой компании» призывают жителей области не оставлять без внимания случаи самовольного присоединения к энергосетям. Несанкционированные подключения опасны и могут привести к скачкам напряжения, перегрузкам в сетях, пожарам и авариям. Кроме того, важно осознавать, что за не выявленное бездоговорное потребление платят, в конечном счете, добросовестные потребители - украденная электроэнергия списывается на потери в сетях, которые в пределах нормы компенсируются за счет роста тарифа на ее передачу. По сути, энерговоры крадут деньги из нашего общего кармана.

Энергетики стоят на защите интересов добросовестных потребителей. Так, в ноябре «Иркутская электросетевая компания» начала совместную работу с АО «Национальное бюро кредитных историй». В рамках информационного сотрудничества, определенного законом, в черный список попали физические лица и компании, которые не оплатили технологическое присоединение к электрическим сетям или самовольно подключились к линиям электропередач. Выбирая делового партнера, или выдавая кредит, организации принимают решение в том числе и на основании данных бюро кредитных историй. В сетевой организации считают, что это цивилизованный способ снижать риски для добропорядочных компаний и одновременно воздействовать на должников.

Также в декабре ИЭСК начала прием сообщений от жителей Иркутской области об известных им фактах воровства электроэнергии. Эта процедура регламентируется Стандартом ОАО «ИЭСК» «Порядок работы персонала ОАО «ИЭСК» по выявлению, фиксации, расчету и взысканию объема неучтенного (бездоговорного) потребления электрической энергии», учитывает статьи Гражданского и Налогового кодексов РФ. За порядком подтверждения фактов о воровстве электроэнергии и порядке выплаты вознаграждения компания просит обращаться по телефону – 8 (3852) 792-480. Выплата вознаграждения третьим лицам за информирование о неучтенном потреблении электроэнергии составит от 500 до 3000 рублей.

Большинство потребителей регулярно оплачивают услуги энергоснабжающих организаций, тем не менее, проблема воровства энергии в Иркутской области стоит остро – ущерб с начала года по выявленным незаконным подключениям превысил 25 миллионов рублей. В помощь властям и правоохранительным органам специалисты «Иркутской электросетевой компании» подготовили очередной антирейтинг муниципальных образований области, где был выявлен наибольший финансовый ущерб от действий энерговоров:

Иркутский район – 8,1 млн рублей, Иркутск – 6,5 млн рублей, Эхирит-Булагатский район – 2,2 млн рублей, Боханский район – 1,4 млн рублей, Качугский район – 1,1 млн рублей, Ольхонский район – более 980 тыс. рублей, Куйтунский район – более 830 тыс. рублей, Аларский район – около 800 тыс. рублей, Черемховский район – более 750 тыс. рублей, Тулунский район – около 660 тыс. рублей.

В сравнении с предыдущим антирейтингом, который учитывал данные за 7 месяцев 2017 года, из «десятки» муниципальных образований Иркутской области с наибольшим ущербом в результате бездоговорного потребления электроэнергии, «вышли» Балаганский и Осинский районы. С учетом данных за весь календарный 2017 год в черный список попали Аларский и Черемховский районы. В дальнейшем «Иркутская электросетевая компания» продолжит подготовку и публикацию антирейтинга муниципальных образований.

Источник: ИЭСК

Не допускайте случаев незаконного потребления электроэнергии! Сообщайте о хищениях по телефону доверия: 8 (3952) 792-480. Также можно обращаться в дежурную часть полиции по тел. 02 (для стационарных телефонов), 112 (для всех операторов).