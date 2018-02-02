Банк УРАЛСИБ повысил ставки по вкладам в долларах

Банк УРАЛСИБ с 29 января 2018 года повысил процентные ставки на все сроки по срочным вкладам в долларах США.

В рамках новых тарифов, максимальная ставка по долларовым депозитам, в зависимости от суммы вклада, срока вклада и вида депозита, составляет:

по вкладу «Доход» - до 2% годовых;

по вкладу «Рост» – до 1,8% годовых;

по вкладу «Комфорт» - до 1% годовых.

Вклады можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».