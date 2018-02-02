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Банк УРАЛСИБ повысил ставки по вкладам в долларах

2 февраля 2018

Банк УРАЛСИБ с 29 января 2018 года повысил процентные ставки на все сроки по срочным вкладам в долларах США.

В рамках новых тарифов, максимальная ставка по долларовым депозитам, в зависимости от суммы вклада, срока вклада и вида депозита, составляет:

  • по вкладу «Доход» - до 2% годовых;
  • по вкладу «Рост» – до 1,8% годовых;
  • по вкладу «Комфорт» - до 1% годовых.

Вклады можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ СИА /
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Выплата процентов в конце срока. 

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Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.75-8.25% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

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