Банк УРАЛСИБ повысил ставки по вкладам в долларах

Банк УРАЛСИБ с 29 января 2018 года повысил процентные ставки на все сроки по срочным вкладам в долларах США.
В рамках новых тарифов, максимальная ставка по долларовым депозитам, в зависимости от суммы вклада, срока вклада и вида депозита, составляет:
- по вкладу «Доход» - до 2% годовых;
- по вкладу «Рост» – до 1,8% годовых;
- по вкладу «Комфорт» - до 1% годовых.
Вклады можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия и обслуживания вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».