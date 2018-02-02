Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ возглавил Владимир Потапов

Владимир Потапов назначен на должность Руководителя департамента брокерского обслуживания – старшего вице-президента банка ВТБ и главного исполнительного директора нового объединенного бизнеса, созданного в структуре Глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Группы ВТБ. В единую платформу интегрируются: ВТБ Капитал Управление Инвестициями – управление активами российских и международных инвесторов, ВТБ Капитал Брокер – брокерское направление для институциональных инвесторов, Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ – брокерские услуги для розничных клиентов и ВТБ Форекс – обслуживание физических лиц на рынке форекс.

По состоянию на конец 2017 года общий объем клиентских активов, обслуживаемых объединенным бизнесом, составил более 1 трлн рублей. Владимир Потапов будет отвечать за стратегическое и операционное развитие бизнеса.

Объединенный бизнес получил название ВТБ Капитал Инвестиции и представляет собой единую платформу, оказывающую полный спектр инвестиционных услуг для самого широкого круга инвесторов: розничных, состоятельных частных клиентов, а также российских и международных институциональных инвесторов.

Владимир Потапов сказал: «Интеграция бизнесов в единую инвестиционную фабрику - ВТБ Капитал Инвестиции, дает возможность расширить продуктовую линейку и повысить качество услуг за счет перехода на единые стандарты разработки и сопровождения продуктов. Одним из главных преимуществ нового бизнеса является применение уникальной экспертизы, основанной на анализе различных сегментов рынков. Отдельное внимание мы планируем уделять диджитализации и развитию онлайн-каналов, внедряя новые сервисы, в том числе, так называемый, робо-эдвайзор. Наша задача – предоставлять клиентам комплексные решения, отвечающие их потребностям и самым высоким стандартам мировых практик».