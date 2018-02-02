Сбербанк признан самым дорогим российским брендом

Сбербанк — единственный российский бренд, который вошел в число 25 самых дорогих банковских брендов мира в ежегодном международном рейтинге Brand Finance.

Кроме того, Сбербанк признан самым дорогим российским брендом в мировом рейтинге Brand Finance Global 500. Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 27,5 % (на 2,5 млрд долларов США) и составила 11,6 млрд долларов США.

«Высокое место нашего бренда в международном рейтинге — это оценка усилий всей нашей команды по улучшению сервисов и услуг. Новая Стратегия развития Группы Сбербанк на период до 2020 года предусматривает дальнейшее увеличение гибкости, скорости и клиентоориентированности на основе внедрения новых технологий», — сказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«В этом году Сбербанк достиг образцовых результатов с точки зрения ценности бренда и силы бренда. Преимущества бренда стали еще более убедительными в глазах россиян, как показали очень высокие баллы по результатам исследования Brand Finance в области капитала клиентов, на котором основывается наша оценка. Стартапы и технологические экоcистемы вторгаются в отрасль финансовых услуг, но преимущественное положение Сбербанка с точки зрения бренда обеспечивает надежную основу для того, чтобы банк cмог адаптироваться и демонстрировать высокие результаты», — заметил Дэвид Хэй Генеральный директор и Президент Brand Finance Plc.

«Сбербанк в очередной раз доказал свой мировой уровень. Ценность бренда усиливается активной инновационной политикой, смелостью и прагматизмом, умением аккуратно управлять рисками, умело формировать кредитный портфель, превращаться в одну из наиболее современных и развивающихся экосистем в мировом банковском ландшафте», — подчеркнул президент АКАР Алексей Ковылов.

Результаты рейтинга доступны на сайте Brand Finance: http://brandfinance.com