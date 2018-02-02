Мобильная аналитика для клиентских менеджеров Sberbank CIB признана лучшим аналитическим решением года

Проект Сбербанка «Мобильная аналитика для клиентских менеджеров Sberbank CIB» победил в конкурсе «Проект 2017 года» Global CIO в номинации «Аналитические решения».

Цель проекта — повысить эффективность работы клиентских менеджеров. Для её достижения в уже существующем мобильном рабочем месте клиентских менеджеров Sberbank CIB с использованием решения Qlik Sense создан комплекс интерактивных отчётов. Решение включает в себя различные уровни доступа, детализацию данных, работу с отклонениями по ключевым бизнес показателям, а также push-уведомления.

«Благодаря новому решению клиентскому менеджеру в режиме онлайн стала доступна аналитика по основным показателям эффективности работы сотрудников и подразделений Sberbank CIB с крупнейшими клиентами Банка, — отметил вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Сергей Бабаян. — Работа по проекту велась по методологии Agile, за счёт чего удалось решить задачу быстро и эффективно».

Проект реализован в рамках программы Сбербанка ЕФС (Единая фронтальная система). ЕФС нацелена на повышение уровня комфорта клиентов Сбербанка при получении услуг, а также на удобство, скорость и эффективность работы сотрудников, которые занимаются обслуживанием клиентов.

Конкурс «Проект 2017 года» Global CIO проходит на официальном портале ИТ-директоров России при поддержке профессиональных ИТ-ассоциаций. Достижения оценивают сами ИТ-директора путём онлайн-голосования.