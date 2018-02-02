Разработана «дорожная карта» развития туризма в Иркутской области на 2018 год

В агентстве по туризму Иркутской области разработали план мероприятий («дорожную карту»),направленных на развитие рынка туристических услуг, создание необходимой туристской инфраструктуры с учетом минимизации экологической нагрузки от сферы туризма на территории Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на руководителя регионального агентства по туризму Екатерину Сливину.

Фото: Irkobl.ru

В ходе Инвестиционного послания на 2017 год Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко агентству по туризму Иркутской области и министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области было дано поручение сформировать «дорожную карту» по развитию рынка оказания туристских услуг. В целях комплексного и системного подхода к развитию отрасли в разработанный план также включены мероприятия по реализации ранее утвержденных «дорожных карт» 2015-2017 годов.

– С целью исполнения данных поручений агентством был разработан проект распоряжения Правительства Иркутской области об утверждении соответствующего плана мероприятий, который соотносится с основными стратегическими документами в сфере туризма, принятыми на уровне Российской Федерации. На сегодняшний день проект плана мероприятий рассмотрен всеми заинтересованными исполнительными органами государственной власти Иркутской области. Поступившие замечания и предложения учтены в новой редакции, и в настоящее время проект находится на согласовании в Правительстве, – доложила Екатерина Сливина.

План состоит из четырёх блоков:

Создание современной туристской инфраструктуры и модернизация существующей. Формирование доступной и комфортной туристской среды. Повышение качества и конкурентоспособности регионального туристского продукта на внутреннем и мировом рынках. Популяризация и продвижение туристских возможностей Иркутской области на внутреннем и мировом туристских рынках.

Отвечая на вопросы, руководитель агентства рассказала, что ведомство уделяет внимание развитию приоритетных видов туризма, в том числе на территориях, не прилегающих к озеру Байкал. В 2017 году агентством организован и проведен региональный конкурс «Лучший туристический маршрут Иркутской области». Основная цель конкурса - популяризация природных объектов, исторического и культурного наследия, бережного отношения к окружающей среде, а также развитие туристского потенциала муниципальных образований Иркутской области. В данном конкурсе были представлены проекты со всей области, включая северные территории и сельские местности. В Братске проведено выездное совещание по вопросам развития въездного и внутреннего туризма и конференция на тему «Разработка и продвижение туристических проектов на территориях, не прилегающих к озеру Байкал» с привлечением представителей муниципальных образований северных территорий Иркутской области. Эта работа будет продолжена в 2018 году. В этом году впервые планируется предоставлять на конкурсной основе субсидии на поддержку приоритетных направлений развития туризма, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного.

Также Екатерина Сливина доложила, как идет работа по легализации гостиничного бизнеса в Иркутской области. Кроме представителей регионального Правительства, в состав рабочей группы по оперативному взаимодействию в целях легализации гостиничного бизнеса на Байкальской природной территории в границах Иркутской области и в городе Иркутске вошли представители федеральных надзорных органов и муниципалитетов.

– В декабре 2017 года агентством по туризму Иркутской области в адрес муниципальных образований был направлен план действий (алгоритм), который содержит подробную инструкцию, что нужно делать муниципалитетам, если обнаружено то или иное нарушение. До конца февраля муниципалитеты должны выявить объекты туристской индустрии, требующие особого внимания органов государственного контроля (надзора) и при наличии нарушений передать информацию на рассмотрение рабочей группы для принятия соответствующих мер в пределах компетенции, – отметила Екатерина Сливина.

Справка:

В 2018 году Иркутская область занимает в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России 13 место и лидирующие позиции среди регионов Сибирского Федерального округа: второе место по количеству российских граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, и первое место по количеству иностранных граждан. Ежегодно количество туристских прибытий в Иркутскую область увеличивается: так, за последние пять лет количество туристов выросло более чем на 60% и составило, по оценочным данным, в 2017 году около 1,6 млн чел. По данным управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области, количество иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, без учета приехавших с целью работы или учебы, увеличилось в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 34,5% и составило 211 тыс. человек. Высокую долю среди иностранных туристов занимают гости из Китая, Республики Корея, Германии, Монголии, Франции, США, Японии, Великобритании, Польши, Швейцарии.