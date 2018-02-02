Альфа-Банк обновил линейку карт для малого бизнеса – «Альфа-Cash»

Теперь клиенты банка могут выбрать карту в соответствии с потребностями бизнеса и не переплачивать за лишние опции. Всего в обновленной линейке три вида карт.

Карта для самоинкассации — «Альфа-Cash In» работает только на внесение наличных денежных средств. Клиент может выпустить неограниченное количество карт и не платить за их обслуживание. Выпуск первой карты также бесплатно.

Карта с широким функционалом — «Альфа-Cash Лайф» предназначена для внесения и снятия наличных, а также для оплаты услуг и товаров в сети интернет и торговых точках. По этой карте установлены лимиты на снятие наличных в соответствии с требованиями законодательства.

Для клиентов, чей бизнес связан с необходимостью работы с крупными суммами наличных денежных средств, банк предлагает карту с индивидуальными лимитами на снятие — «Альфа-Cash Персона».

«Мы обновили линейку в соответствии с запросами наших клиентов. Раньше предприниматель, у которого несколько торговых точек, должен был объезжать их, собирать выручку и потом вносить средства на счет. Теперь в этом нет необходимости, руководитель может выпустить сколько угодно карт для внесения наличных, и сотрудники смогут делать это самостоятельно в банкоматах Альфа-Банка и банков партнеров» — рассказал Денис Осин, руководитель блока «Массовый бизнес».

Оплачивая покупки и услуги картами «Альфа-Cash», предприниматели помогают тяжело больным детям. С марта 2016 года Альфа-Банк за свой счет перечисляет 0,39% от суммы операции в фонд «Линия жизни». В Фонд перечислено уже более 28 млн рублей — они пошли на помощь 20 детям и еще 7 ожидают гарантированного лечения в ближайшее время.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.