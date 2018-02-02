Альфа-Банк открыл ГТЛК кредитную линию на 19,2 млрд руб

Альфа-Банк и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали кредитное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 19,2 миллиардов рублей. Соглашение действует до конца 2025 года. В рамках кредитной линии сегодня были выделены 12 миллиардов рублей. Кредитные средства привлечены на финансирование текущей деятельности компании, включая пополнение оборотных средств.

«ГТЛК — один из старейших клиентов Альфа-Банка, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Установление нового кредитного лимита на срок до конца 2025 года свидетельствует о взаимном доверии партнеров и высоком интересе Альфа-Банка к финансированию лизингового сектора. Мы надеемся, что поддержка Альфа-Банка послужит сохранению лидерства ГТЛК на рынке лизинговых услуг и динамичному росту портфеля компании», — отмечает Управляющий директор по работе с предприятиями транспорта Альфа-Банка Максим Жила.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) – крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный, железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. ГТЛК имеет рейтинги категории BB от трех ведущих международных рейтинговых агентств.