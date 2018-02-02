Альфа-Банк запускает маркетплейс Alfa Network в России и странах СНГ

Альфа-Банк запускает русскоязычный маркетплейс Alfa Network для поиска партнеров и заключения сделок в России и странах СНГ: Казахстане и Беларуси. Alfa Network создана в партнерстве с англоязычной международной платформой Opportunity Network, уже объединившей 15.000 предпринимателей из 113 стран мира. Совокупный объем предложений, доступных участникам Opportunity Network, достигает 90 миллиардов долларов.

Потенциал Alfa Network в России и стран СНГ оценивается Альфа-Банком в 30.000 участников. Аудитория — владельцы и топ-менеджеры среднего и малого бизнеса, инвесторы, а также руководители торгово-логистических подразделений крупных корпораций.

Alfa Network позволяет бесплатно размещать и находить предложения о торговых сделках; продавать и покупать активы, включая недвижимость; привлекать и вкладывать инвестиции. Платформа является закрытой и доступна только по приглашению Альфа-Банка, что говорит о благонадежности ее участников и гарантирует конфиденциальность персональных данных. Подобная модель развития клиентской базы действует и в других странах, где подключение осуществляют крупные зарубежные банки-партнеры Opportunity Network, такие как швейцарский UBS, американский Citizens Bank, итальянский Intesa Sanpaolo, испанский CaixaBank и другие.

На текущий момент подключение к Alfa Network является бесплатным. Приглашение Альфа-Банка открывает доступ к размещению и просмотру предложений как российских, так и зарубежных партнеров, а также дает возможность обмена контактами и совершения сделок с партнерами из России, Казахстана и Беларуси. Для доступа к контактным данным зарубежных контрагентов необходима платная подписка на Opportunity Network.

Альфа-Банк также предлагает своим клиентам ряд дополнительных сервисов, таких как бесплатная консультация по внешнеэкономической деятельности и нормам валютного законодательства РФ, персональная консультация по финансовым продуктам. В дальнейшем к маркетплейсу планируется подключить и услуги внешних партнеров. «Мы будем стремиться закрыть полный цикл потребностей клиента, связанных с заключением сделки, от поиска партнера и привлечения финансирования до решения логистических, таможенных и различных других вопросов», — отмечает руководитель блока «Средний и региональный корпоративный бизнес» Альфа-Банка Кирилл Кузнецов.

«Потенциал развития Alfa Network в России и странах СНГ обусловлен, в частности, географической распределенностью инфраструктуры, что позволяет достигать очень весомого эффекта экономии при оптимизации логистических цепочек. Этим же объясняется и сильная потребность бизнеса в удобных digital-инструментах, упрощающих налаживание деловых связей на столь значительных расстояниях. Причем, такой запрос существует не только внутри России, но и в ближайших странах — в первую очередь, в Казахстане и Беларуси», — поясняет Кирилл Кузнецов.

«Новые партнерские модели открывают ранее не использованные возможности оптимизации бизнес-процессов и развития новых конкурентных преимуществ как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных корпораций», — подчеркивает спикер Альфа-Банка.

Для подключения к Alfa Network необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке, полученной от Альфа-Банка. Процедура занимает всего несколько минут.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Opportunity Network — международная B2B платформа для поиска бизнес-партнеров и инвестиций. Подключение к платформе осуществляют банки-партнеры, действующие в разных странах. В их числе — Альфа-Банк, UBS, Intesa Sanpaolo, CaixaBank, Citizens Bank, BCI и Eurobank. На текущий момент Opportunity Network объединяет около 15 000 собственников и топ-менеджеров из 113 стран мира. Совокупный объем предложений, доступных участникам платформы, составляет 90 миллиардов долларов.

Альфа-Банк — официальный партнер Opportunity Network на территории России и стран СНГ — развивает платформу под брендом Alfa Network.