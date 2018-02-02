«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию судоходной компании «Петротанкер»

В январе 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Петротанкер» заключили договор, в рамках которого судоходной компании открыта кредитная линия с лимитом 60 млн рублей. Данные средства будут направлены на осуществление текущей деятельности и проведение очередного ремонта судов.

ООО «Петротанкер» специализируется на организации перевозок различных видов нефтепродуктов на территории РФ через внутренние водные пути с использованием судов класса «река-море», а также перевозок нефти и нефтепродуктов в регионах Каспийского и Черного морей.

«АктивКапитал Банк» сотрудничает с ООО «Петротанкер» с 2016 года.