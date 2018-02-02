В Приангарье подпольные банкиры вывели около 3 млрд рублей из легального оборота

В Иркутской области завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.

Как установили правоохранители, с июня 2014 г. по октябрь 2016 г. в Иркутске организованная преступная группа в составе семи иркутян занималась незаконной банковской деятельностью, а именно обналичивала деньги юридических лиц на возмездной основе. Деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами в октябре 2016 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии), организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе следствия были обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для создания документации, подтверждающих реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций-клиентов. В преступной деятельности использовалось 28 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. За указанный период времени преступная группа вывела из легального оборота около 3 млрд рублей, получив доход в особо крупном размере в сумме свыше 173 млн рублей.

В ноябре 2017 года 7 участникам преступной деятельности предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – регистрация юридического лица через подставное лицо, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

В январе 2018 г. по данному уголовному делу прокуратурой Октябрьского района г. Иркутска утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений участникам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.