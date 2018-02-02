Иркутский областной суд удовлетворил требования прокуратуры о запрете деятельности такси «Максим»

Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда оставила без изменения решение Октябрьского районного суда г. Иркутска, признавшего деятельность ООО «Максим-Иркутск» потенциально опасной и запретившим её.

Доводы апелляционной жалобы ООО «Максим-Иркутск» областной суд отклонил, признав несостоятельными .

Напомним, что ранее прокуратурой г. Иркутска была проведена проверка исполнения на территории г. Иркутска федерального законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Было установлено, что ООО «Максим-Иркутск» организует на территории Иркутска оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в форме приема заказов от граждан и передачи их водителям. При этом организация допускает к эксплуатации и оказанию услуг такси автомобили без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств, допускает к осуществлению транспортных услуг водителей, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в отсутствие у водителей документов, подтверждающих прохождение медицинских осмотров, что может повлечь в будущем наступление общественно-опасных последствий в виде совершения водителями административных правонарушений и, как следствие, возможность совершения ими дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

По сообщению пресс-службы Прокуратуры Иркутской области, ООО «Максим-Иркутск» не гарантирует безопасность перевозки и исполнимость заказа, что противоречит Закону РФ «О защите прав потребителей» в части обеспечения граждан необходимой и достоверной информацией о транспортных услугах, об их исполнителе, а также вводит потребителей в заблуждение относительно природы заключенного договора на перевозку легковым такси.

Фактически ООО «Максим-Иркутск» сознательно допускает к осуществлению перевозок пассажиров и багажа неопределенный круг лиц – водителей, деятельность которых в области перевозок не соответствует нормам действующего законодательства и представляет собой опасность для широкого круга пользователей.

Перечисленное явилось основанием для предъявления прокуратурой г. Иркутска в интересах неопределенного круга лиц (потребителей) в суд искового заявления о признании деятельности ООО «Максим-Иркутск» по предоставлению информационных услуг на обслуживание физических и юридических лиц водителям (перевозчикам), осуществляющим перевозку пассажиров и багажа легковым такси, и не имеющим права (разрешения) на осуществление такой деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем и ее запрете.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города Иркутска.