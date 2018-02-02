10 миллионов рублей выделил БаАЗ на ремонт стадиона «Металлург»

Один из самых востребованных спортивных объектов Братска ждет новая жизнь. Стадион «Металлург» капитально ремонтируют впервые за 50 лет существования. Все работы финансирует компания РУСАЛ.

Фото: bst.bratsk.ru

Менее чем за полгода были проведены масштабные работы, на которые Братский алюминиевый завод выделил 10 миллионов рублей. Как сообщает Братская студия телевидения, на эти средства отремонтировали подтрибунные помещения, полностью заменили окна и систему отопления и обновили кровлю. С особенным вниманием отнеслись к обеспечению высокого уровня безопасности спортивного объекта. Входные группы стадиона теперь оснащены рамками металлодетекторов, а по периметру установлены камеры наблюдения.

Сергей Серебренников, мэр Братска: «У стадиона сегодня новая жизнь. Спасибо Братскому алюминиевому заводу, лично Евгению Юрьевичу Зенкину. С его приходом у нас довольно-таки конструктивные выстроились взаимоотношения, которые приносят конкретные результаты в объекты спорта и культуры города Братска».

В каждой из раздевалок установят массажные столы и специальные игровые доски. На них будут схематически разбирать прошедшие на стадионе спортивные баталии.

Сергей Серебренников, мэр Братска: «Это всё создаёт, мне кажется, достаточно комфортные условия всем тем, кто хочет жить в городе, работать и заниматься спортом. Отсюда пойдут будущие чемпионы».

Отремонтирован и фасад стадиона. Со стороны поля его обшили металлическим профилем. И это еще не окончательные перемены арены, которая скоро отметит полувековой юбилей. В планах оборудование на поле катка. А в световых мачтах, которые расположены по периметру стадиона, заменят перегоревшие лампы. Зимой братчане будут кататься по льду под музыку и в условиях хорошего освещения.