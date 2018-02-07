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Топ-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

7 февраля 2018

За три года ставки в российских банках опустились до исторического минимума. По данным Центробанка, в первой декаде января средняя ставка составила 7,25% годовых, и это не предел. В каких банка еще можно успеть открыть клад под максимальный процент и на каких условиях? Об этом вы узнаете в нашем ежемесячном обзоре.

Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.

Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 02 февраля 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске

( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )

No Банк Название вклада  Ставка, % годовых Cумма, руб   Срок вклада  Пополнение Частичное снятие Выплата % Полные условия
1   БКС Банк   Супервклад  8,65% *   от 300 000 до 1 000 000   181 дн   нет   нет   В конце срока  Супервклад 
2   Кредит Экспресс   Наш Клиент 8,50% **   от 100 000   370 дн   нет   нет   Ежемесячно  Наш Клиент
3   Промсвязьбанк   Мой доход  8,10%   от 100 000   181 дн   нет   нет   В конце срока  Мой доход 
4-6   Банк Солидарность   Зимний Клад 8,00%   от 15 000   6 мес   да   да   В конце срока  Зимний Клад
4-6   Байкалкредобанк   Байкал "Капитальный" 8,00%   от 1 000 000   732 дн   да   нет   В конце срока   Байкал "Капитальный"
4-6   Связь-Банк   Легкий (до 15.03.2018)  8,00%   от 50 000   18 мес   нет   нет   В конце срока  Легкий (до 15.03.2018) 
7   Банк СОЮЗ   Классический 7,75%   от 10 000 до 1 400 000   93 дн   нет   нет   По выбору  Классический
8   Азиатско-Тихоокеанский Банк   Зимушка 7,60%   от 50 000  RUB   92 дн   нет   нет   В конце срока  Зимушка
9-10   АК Банк   Снежный плюс 7,50%   от 10 000   370 дн   нет   да   В конце срока  Снежный плюс
9-10   Дальневосточный банк   Зимняя сказка (до 10.02.2018) 7,50%   от 18 000   4 мес   нет   нет   В конце срока  Зимняя сказка (до 10.02.2018)

* Открытие через интернет
** Для действующих клиентов банка

Вы можете подобрать вклад, учитывающий ваши индивидуальные пожелания по сумме, сроку, возможности пополнения и частичного снятия, здесь: http://sia.ru/?section=5546


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АК Банк. Вклад "Снежный плюс".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.25-7.75% годовых.
Выплата процентов в конце срока. 

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