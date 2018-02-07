За три года ставки в российских банках опустились до исторического минимума. По данным Центробанка, в первой декаде января средняя ставка составила 7,25% годовых, и это не предел. В каких банка еще можно успеть открыть клад под максимальный процент и на каких условиях? Об этом вы узнаете в нашем ежемесячном обзоре.
Для выборки лучших вкладов мы использовали только один критерий – сумма вклада не должна превышать 1 млн 400 тыс. рублей – именно эта сумма, как известно, застрахована государством.
Традиционно к участию в рэнкинге не допускались специальные вклады (пенсионные, инвестиционные, детские, страховые), повышенный процент по которым был обеспечен дополнительными условиями. Когда, чтобы получить большую ставку, клиент, к примеру, должен купить паи определенных ПИФов, застраховать свою жизнь или имущество, быть участником «зарплатного» проекта в банке и т.д. Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 02 февраля 2018 года, с суммой вклада 1 млн 400 тыс. рублей. Вклады были проранжированы по ставке. При этом по «ступенчатым вкладам», по которым ставка различается в разные периоды вклада, была рассчитана эффективная ставка.
ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
( Условия выборки: сумма вклада – 1 400 000 рублей )
|No
|Банк
|Название вклада
|Ставка, % годовых
|Cумма, руб
|Срок вклада
|Пополнение
|Частичное снятие
|Выплата %
|Полные условия
|1
|БКС Банк
|Супервклад
|8,65% *
|от 300 000 до 1 000 000
|181 дн
|нет
|нет
|В конце срока
|Супервклад
|2
|Кредит Экспресс
|Наш Клиент
|8,50% **
|от 100 000
|370 дн
|нет
|нет
|Ежемесячно
|Наш Клиент
|3
|Промсвязьбанк
|Мой доход
|8,10%
|от 100 000
|181 дн
|нет
|нет
|В конце срока
|Мой доход
|4-6
|Банк Солидарность
|Зимний Клад
|8,00%
|от 15 000
|6 мес
|да
|да
|В конце срока
|Зимний Клад
|4-6
|Байкалкредобанк
|Байкал "Капитальный"
|8,00%
|от 1 000 000
|732 дн
|да
|нет
|В конце срока
|Байкал "Капитальный"
|4-6
|Связь-Банк
|Легкий (до 15.03.2018)
|8,00%
|от 50 000
|18 мес
|нет
|нет
|В конце срока
|Легкий (до 15.03.2018)
|7
|Банк СОЮЗ
|Классический
|7,75%
|от 10 000 до 1 400 000
|93 дн
|нет
|нет
|По выбору
|Классический
|8
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|Зимушка
|7,60%
|от 50 000 RUB
|92 дн
|нет
|нет
|В конце срока
|Зимушка
|9-10
|АК Банк
|Снежный плюс
|7,50%
|от 10 000
|370 дн
|нет
|да
|В конце срока
|Снежный плюс
|9-10
|Дальневосточный банк
|Зимняя сказка (до 10.02.2018)
|7,50%
|от 18 000
|4 мес
|нет
|нет
|В конце срока
|Зимняя сказка (до 10.02.2018)
* Открытие через интернет
** Для действующих клиентов банка
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