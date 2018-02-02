Ситуация с уборкой снега в Приангарье остаётся стабильно плохой

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов провел видеоселекторное совещание с представителями муниципальных образований Приангарья по проблеме содержания улично-дорожной сети в зимний период. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Фото: irkobl.ru

– Предыдущее совещание на эту тему прошло 23 января, тогда администрациям муниципалитетов была поставлена задача до 1 февраля полностью привести автомобильные дороги и межквартальные проезды в порядок. Теперь мы хотим узнать результаты, – сказал, открывая встречу, Дмитрий Чернышов.

Как доложил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Григорий Крепель, ситуация с уборкой снега с автомобильных дорог в населенных пунктах существенно не изменилась.

– Так, в результате обследования улично-дорожной сети городов Ангарск и Усолье-Сибирское повсеместно выявлены недостатки зимнего содержания в виде снежного наката, снежные валы в районе расположения пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, пересечения улиц и так далее, – подчеркнул Григорий Крепель.

Сотрудники управления по региональной политике аппарата Губернатора Иркутской области также провели выездные проверки в этих городах. На фото, представленных участникам совещания, зафиксированы недостатки содержания автодорог. Отмечено, что основной проблемой на данное время является вывоз снега.

Представители администраций Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова и Иркутска отчитались о проделанной работе и доложили, как идет расчистка автомобильных дорог и межквартальных проездов в настоящее время. Например, в Ангарске работает 61 единица техники, в Усолье-Сибирском – около 20, в Шелехове – 15. В Иркутске постоянно убирает снег 110 единиц техники, 40-50 машин привлекаются дополнительно.

Дмитрий Чернышов поручил муниципальным образованиям представить в управление по региональной политике аппарата Губернатора Иркутской области подробные графики уборки улиц и вывоза снега. Такой план для Ангарского городского округа был составлен прямо во время селектора. В этом муниципальном образовании убрать и вывезти снег с улиц, на которых были выявлены нарушения, планируется до 12 февраля. Контроль соблюдения графиков будет вестись Правительством региона совместно с ГИБДД.

– Я вижу, изменения есть. Но нужно обратить внимание не только на центральные магистрали, но и на отдаленные районы и частный сектор, – отметил заместитель Губернатора.

Как рассказал руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александр Проценко, с ноября 2017 по январь 2018 года в службу поступило 32 обращения граждан о ненадлежащей уборке придомовой территории от снега. Проверки показали обоснованность большинства жалоб, однако обязать управляющие компании очищать придомовую территорию от снега не всегда возможно в связи с тем, что не везде она входит в состав общего имущества. В этом случае собственниками земельных участков являются органы местного самоуправления, и в их обязанности входит содержание территорий, в том числе и уборка и вывоз снега.

Исполнение поручений заместителя Губернатора и итоги проделанной работы по содержанию улично-дорожной сети муниципалитетов в зимний период планируется обсудить на совещании в Правительстве Иркутской области через неделю.