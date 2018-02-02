1,5 млн рублей задолжало своим работникам транспортное предприятие в Иркутской области

Прокуратура Качугского района Иркутской области в ходе надзорной деятельности установила, что на МУП «Качугское АТП» допущены грубые нарушения законодательства в части соблюдения прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на предприятии имеется задолженность перед всеми работниками за период от двух до пяти месяцев в размере около 1,5 млн рублей.

С целью принятия мер, направленных на снижение образовавшейся задолженности, прокуратурой района директору МУП «Качугское АТП» внесено представление с требованием о погашении задолженности по заработной плате, в результате чего задолженность снизилась до 100 тыс. рублей.

Помимо этого, в отношении директора МУП «Качугское АТП» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), по результатам рассмотрения которого ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

В адрес учредителя муниципального автотранспортного предприятия внесено представление с требованием об осуществлении ведомственного контроля. В результате его рассмотрения нарушения законодательства устранены, в частности увеличен размер субсидирования деятельности предприятия, разработан план проверочных мероприятий.