Рубль проигнорировал «Кремлевский доклад»

ФРС вчера опубликовала жесткий комментарий по будущей монетарной политике, что оказало поддержку доллару США, однако сильные данные по Европе продолжают играть против него. Все внимание рынка на этой неделе было приковано к «Кремлевскому докладу», опубликованному в понедельник. Доклад оказался крайне неожиданным и стал сигналом того, что США, вероятно, не способны оказывать систематическое давление на российские элиты. Однако такое восприятие может оказаться обманчивым, Министр Финансов США уже пообещал дальнейшее ужесточение санкций, считают аналитики "Альфа-Банка".

Заседание ФРС временно оказало поддержку доллару

Доллар на неделе торгуется в диапазоне 1,234-1,248 евро/$, поддержку он получил от достаточно «ястребиного» протокола заседания ФРС, прошедшего вчера. Хотя регулятор оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,25-1,50% (в рамках ожиданий рынка), в протоколе ФРС отмечаются ожидания роста инфляции, расходов домохозяйств и инвестиций в этом году. В результате уверенность рынка в том, что уже на следующем заседании 21 марта ставка будет повышена, выросла с 87% до 99%. Однако экономика еврозоны продолжает демонстрировать сильные данные, так безработица сохраняется на минимальных с 2009 г. уровнях (8,7%), рост ВВП, по предварительным данным, в 2017 г. составил 2,8% г/г - максимальный рост за последние 10 лет. Кроме того, даже несмотря на то, что ЕЦБ пока сохраняет свою политику неизменной, инвесторы продолжают верить в скорое сворачивание политики QE, что существенно повышает оптимизм по ЕС. Таким образом, мы сомневаемся, что доллар перешел к укреплению, особенно с учетом того, что риски по США остаются высокими (значительный дефицит бюджета и госдолг США).

Цены на нефть под давлением данных из США

Цены на нефть марки Brent на неделе скорректировались до 69 $/барр. Снижение цен на нефть, на наш взгляд, связано с сильными данными по рынку нефти в США, где продолжает расти производство (достигло уровня 9,92 млн барр. сут.), а также впервые с ноября 2017 г. выросли запасы (по данным EIA, при прогнозе роста на 0,1 млн барр., они выросли на 6,8 млн барр.). Кроме того, давление на цены на нефть оказывает фиксация инвесторами прибыли по длинным позициям.

Рубль сохранил стабильность, проигнорировав «Кремлевский доклад»

Курс рубля на неделе сохранил стабильность, продолжая торговаться в диапазоне 56,0-56,4 руб./$. Все внимание рынка было сосредоточено на публикации в понедельник «Кремлевского доклада». Если первоначально ожидалось, что он станет «дорожной картой» по санкциям, то по факту он лишь вызвал недоумение и скорее показал, что США не способны оказывать систематическое давление на российские элиты. «Кремлевский доклад» оказался списком из 210 человек (114 госчиновников и 96 бизнесменов), который практически повторяет список Forbes. Опубликованный доклад уже вызвал ряд проблем, во-первых, в США разгорается скандал, т.к., как заявил А.Ослунд (эксперт Атлантического совета), в последний момент перед передачей в Конгресс доклад был изменен. Во-вторых, рынки находятся в состоянии полной неопределенности, т.к. до сих пор нет никакой информации касательно второго доклада по возможным санкциям в отношении суверенного долга РФ. Кроме того, Д.Трамп неожиданно решил не вводить санкции против компаний, участвующих в крупных сделках с российским оборонным сектором, что, однако, технически незаконно, т.к. не согласовано с Конгрессом.

В целом текущая стабильность рубля подтверждает то, что рынок благожелательно настроен по отношению к России, скорее отмечая слабость США. Однако мы опасаемся, что такое восприятие обманчиво, т.к., как заявил Министр Финансов США С.Мнучин, санкции против России будут вводиться; вот только рынок не имеет никакого представления о том, что они будут из себя представлять. В целом, мы считаем, что рубль пока будет сохранять сильные позиции, на предстоящей неделе будет торговаться в диапазоне 55,5–57,2 руб./$; однако с учетом высокой неопределенности мы не ждем сильного укрепления рубля.

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка