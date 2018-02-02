Второй отборочный этап Кубка Мира по ICE-гольфу на Байкале пройдёт 17-18 марта

Второй отборочный этап Кубка Мира по ICE-гольфу пройдет на Байкале в марте. Турнир проводится с 2004 года. В 2017 году оргкомитет турнира объявил о проведении Кубка Мира по ICE-гольфу на Байкале в 2020-ом. В том же 2017 году состоялся первый отборочный турнир Кубка, и его победителю была вручена первая путевка в финал.

Фото: «Гранд Байкал»

Событие уникально тем, что игра разворачивается прямо на льду Байкала, над стометровой глубиной. Средняя толщина льда на озере к середине марта достигает 80 сантиметров.

В турнире участвуют игроки со всего мира. Любой желающий в зависимости от своего уровня подготовки может выступить в индивидуальном зачете основного турнира по гольфу или принять участие в специальных соревнованиях для начинающих.

В соревнованиях участвуют как мужчины, так и женщины без ограничения по возрасту. В турнире для начинающих могут принять участи дети от 6 лет. Независимо от того, насколько хорошо умеет человек играть в гольф, абсолютно каждый участник турнира получает от игры море удовольствия. Для любого игрока ледово-снежный гольф – это всегда новый, необычный, интересный опыт.

Впервые параллельно с основным турниром по ICE-гольфу, для новичков будет организован турнир по гольфу на льду в формате SNAG (Starting New At Golf). Этот формат не имеет ограничений по состоянию здоровья и доступен даже тем, кто ни разу не играл в гольф.

Участники Baikal ICE-Golf получат уникальные призы: кубки из сибирского кедра в виде байкальской нерпы и сибирского медведя, а также призы от спонсоров. Победитель турнира 2018 года получает вторую путевку на World ICE-GOLF Cup 2020.

Гостям турнира предлагают размещение, питание и трансфер. Для удобства пребывания на Байкале в дни турнира, участники могут заказать индивидуальный тур или приобрести пакетный тур по системе «все включено» на 4, 5, 7 и 11 дней.

Традиционно турнир проводится в самый благоприятный период ледового сезона на Байкале – во второй декаде марта. В это время солнце уже греет по-весеннему, а температура воздуха поднимается до +10 градусов.

Турнир проводится при поддержке Правительства Иркутской области и Ассоциации Гольфа России. Основаниями для его проведения являются «Положения о всероссийских соревнованиях по гольфу», «Положения о проведении Турнира». Состязания проводятся в соответствии с правилами гольфа, утвержденными клубом «Сент-Эндрюс», и местными правилами ледово-снежного гольфа, утвержденными оргкомитетом.

Формат игры: строукплэй, 18 лунок. Периметр поля традиционно составляет около 2 000 метров.

Дата : 17-18 марта 2018 года

Место: Россия, Иркутская область, поселок Листвянка.

Организатор: «World ICE-GOLF Cup 2020» – Федерация гольфа Иркутской области в лице председателя совета Федерации Мильвит Юрия Николаевича.

Дополнительная информация: +7 (3952) 57-55-10, +7 (902) 768-20-65, contact@baikalbusinesstravel.com