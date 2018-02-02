89 микрозаймов выдал Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского района в 2017 году

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района представил отчет о работе в 2017 году. Всего заемщикам, производства которых расположены в 17 муниципальных образованиях района, выдано 89 микрозаймов на общую сумму 38 млн 340 тысяч рублей. Для сравнения, в 2016 году Фонд выдал 87 микрозаймов на сумму 36 млн 419 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации со ссылкой на исполнительного директора Фонда Ирину Борисову.

Восемь микрозаймов было выдано на срок до 4 месяцев, остальные 81 – на год. Средняя сумма заемных средств в 2017 году составила 430,7 тысяч рублей, а средний процент займа – 10,7.

Большинство микрозаймов в 2017 году (27%) были выданы по направлению «Производство» – 10,7 млн рублей. Владельцы крестьянско-фермерских хозяйств получили 8,3 млн рублей заемных средств (22%). На сферу услуг было выдано микрозаймов на 8,2 млн рублей (20%). Предприятиям торговли выдано микрозаймов на 5,2 млн рублей (17%). Бизнесу, действующему в сфере строительства, выдано 3,3 млн рублей (8%), в сфере ЖКХ – 2,4 млн рублей (6%).

Заемные средства были направлены субъектами малого и среднего предпринимательства на расширение производств, приобретение и пополнение оборотного капитала, закупку товарно-материальных ценностей и выполнение подрядных работ.

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района выдает микрозаймы сроком до 1 года. Размер одного займа не может превышать 1 млн рублей. Средства предпринимателям выделяются по льготной ставке: для торговли – 15%, для производства – 10%, для крестьянско-фермерских хозяйств – 9%. При этом рассмотрение заявок происходит в течение одного дня.