В Братске проходят бесплатные семинары для предпринимателей

С 29 января по 1 февраля более 20 предпринимателей Братска прошли бесплатное обучение по программе «Управление бизнес-процессами». Мероприятие организовано комитетом экономического развития городской администрации в рамках муниципальной программы «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 годы. Фото: nashbratsk.ru

Предприниматели, прошедшие обучение, представляют самые разные сферы бизнеса: юридические услуги, инновационное производство, транспорт, строительство, крестьянско-фермерские хозяйства, утилизация отходов, швейное производство, розничные продажи и др.

В программу вошли изучение теоретического материала, практическая работа в мини-группах, включавшая в себя решение бизнес-кейсов на основе реальных событий, деловые игры, презентации. Диалоговый формат обучения позволил участникам проработать актуальные для предпринимателей вопросы совместно с преподавателями и тренерами курса, сообщает пресс-служба администрации Братска. На занятиях были затронуты такие темы, как «Принципы и правила традиционного и антикризисного менеджмента», «Описание, анализ бизнес-процессов (затраты ресурсов/получение результата) и их корректировка», «Преодоление трудностей и препятствий при внедрении изменений в действующие бизнес-процессы». Каждому предпринимателю выдан документ, подтверждающий участие в программе.

Объявление о приеме заявок на следующий семинар будет опубликовано на официальном сайте городской администрации. Число участников ограничено.