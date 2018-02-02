В Слюдянке провели капитальный ремонт детского сада

Фото: irk.gov.ru

В Слюдянке открылся после капитального ремонта детский сад на 105 мест. Торжественная церемония открытия состоялась 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ЗС Иркутской области.

Здание было передано в муниципальную собственность в 2015 году, рассказала и.о. начальника управления стратегического и инфраструктурного развития Слюдянского района Елена Васильева. В этом же году была разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта. В 2017 году в рамках программы «Развитие образования Иркутской области» на проведение ремонтных работ было выделено около 42 млн рублей.