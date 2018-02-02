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Схема расположения НТО в Иркутске продлена на год

2 февраля 2018

Схема расположения НТО на территории города Иркутска продлена до 1 января 2019 года. Данный документ  подтверждение права владельцев киосков и павильонов использовать свои участки, даже если договор аренды с администрацией истек.

<p>Фото: igmos.ru</p>

Фото: igmos.ru

Схема НТО является документом, подтверждающим право владельцев киосков и павильонов использовать свои участки, даже если договор аренды с администрацией истек. Этой позиции придерживается и федеральное министерство экономического развития, которое в 2016 году опубликовало официальное письмо, разъяснив правила размещения нестационарных торговых объектов. При этом сотрудники федерального департамента недвижимости подчеркнули, что основной документ, регулирующий отношения в этом вопросе, – схема размещения НТО.В областном центре принято постановление администрации от 29.12.2017 №031-06-1319/7 «О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 30.12.2011 г. № 031-06-3192/11». 

По информации пресс-службы аппарата бизнес-омбудсмена по Иркутской области, проблемы с необоснованным сносом нестационарных торговых объектов в Иркутске начались в феврале 2017 года. Тогда, объясняя свои действия борьбой с нелегальной торговлей алкоголем, городские власти начали массово сносить торговые точки. К лету под «глобальную зачистку» начали попадать все торговые точки, вплоть до киосков с газетами и журналами и павильонов с фруктами.

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе разработал инструкцию для пострадавших  владельцев нестационарных торговых объектов. Вместе с настоятельной рекомендацией обращаться в арбитражный суд, специалисты аппарата бизнес-омбудсмена предлагают предпринимателям также формы заявлений в правоохранительные органы и комитет по экономике иркутской администрации.

Не так давно Арбитражный суд поддержал иркутских предпринимателей – массовый снос киосков в областном центре нарушает закон. 


<p>Фото: igmos.ru</p>
/ СИА /
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