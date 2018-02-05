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Сергей Беспалов: «Максимум, чем занимаюсь – утренней гимнастикой и ездой на велосипеде»

5 февраля 2018
Фото из личного архива С. Беспалова

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Сергей Беспалов, директор ООО «Опытно-конструкторское бюро», поделился своим мнением от отстранении сборной России от Заимней Олимпиады в Пхёнчхане, а также рассказал, каким спортом занимается сам.

Ехать в Корею на зимнюю Олимпиаду я не планирую, но дома отдельные отдельные виды спорта буду смотреть: хоккей и лыжные гонки на длинные дистанции.

На новость о том, что Россия в этом году не примет участия в Играх, я отреагировал спокойно. Мы попались на допинге, и нас наказали.

Сам я со спортом не очень дружу; максимум, чем занимаюсь – утренней гимнастикой и ездой на велосипеде. В гонках, однако, не участвую: для меня велосипед – это просто средство для передвижения, которое еще и дает физическую нагрузку организму.


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