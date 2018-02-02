В 2017 году около 2 млрд рублей направлено на строительство экологических объектов в Приангарье

Два млрд 130 млн рублей направлено в 2017 году на объекты капитального строительства в области экологии в Иркутской области. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, которое прошло под руководством министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Председателя Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал Сергея Донского, сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. Фото: ihu.unisinos.br

Средства были направлены в том числе на проведение работ по укреплению берега реки Китой протяженностью 1200 м, проведение двух этапов реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска, реализацию мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 48,4 млн рублей было израсходовано на начало строительства полигона твердых бытовых отходов в поселке Михайловка в Черемховском районе.

Во время Года экологии в Иркутской области началось внедрение пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины. На площади 100 тыс. га, в том числе на Байкальской природной территории, пострадавшей от природных пожаров в 2015 году, проведено лесовосстановление. Во всех районах Иркутской области состоялись акции «Всероссийский День посадки леса». Участие в них приняло 7000 человек, создано 126 гектаров лесных культур.

Всего же в Год экологии в Иркутской области состоялось 180 мероприятий, 14 из них – федерального уровня. Самым крупным мероприятием стал Байкальский экологический водный форум, во время которого представители власти, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций искали пути решения проблем охраны водных ресурсов бассейна озера Байкал, среди которых формирование экологической культуры населения, инновационные технологии водоочистки и развитие экотуризма. Участие в форуме приняли 800 человек из 20 стран мира.

До 2030 года в Иркутской области планируется реализовать 56 экологических проектов,сообщает пресс-служба правительства региона. Среди них строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе, создание системы велосипедных и пешеходных тропинок, организованных кемпингов, визитно-информационных центров на охраняемых природных территориях. На Байкале планируют построить 12 новых причалов и провести капитальный ремонт трёх таких сооружений.

Для снижения уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории планируется создать четыре полигона твердых бытовых отходов, межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс мощностью 200 тысяч тонн в год, мусороперегрузочную мусоросортировочную станцию в Ольхонском районе. Также в планах строительство централизованной системы водоотведения на территории Ольхонского района и десяти канализационно-очистных станций в трёх муниципальных образованиях Иркутской области.