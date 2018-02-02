Локомотивный парк ВСЖД в текущем году ждёт серьёзное обновление

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В 2018 году на ВСЖД ожидается поступление 36 новых локомотивов ТЭМ-18ДМ. Техника будет распределена по станциям Восточно-Сибирской железной дороги, сообщает пресс-служба компании.

Локомотивы ТЭМ-18ДМ, в отличие от предшественников, оборудованы более совершенным и экономичным дизелем, а также новой, увеличенной в размерах кабиной машиниста. Кабина оборудована системой микроклимата, которая обеспечивает комфортные условия работы локомотивной бригады.

Напомним, в 2017 году на дорогу поступили 13 локомотивов ТЭМ-18ДМ, все они были направлены в эксплуатационное локомотивное депо Вихоревка.

Тепловоз ТЭМ18ДМ является модернизированной версией маневрового тепловоза ТЭМ2 - одного из самых распространенных на сети железных дорог России.