За рубку леса на сумму 230 тысяч рублей осуждены трое лесорубов Приангарья

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В январе 2018 г. Боханский районный суд вынес приговор в отношении трех местных жителей района. Размер ущерба, причиненный лесному фонду РФ, составил более 226 тысяч рублей.

Мужчинами было вырублено свыше 26 тыс. куб. м. леса. Они признаны виновными в организации незаконной рубки лесных насаждений, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 – ч. 3 ст. 260 УК РФ); в краже, т.е. тайном хищении чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ); и в совершении незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

Установлено, что в октябре 2016 г. у одного из участников возник замысел незаконно рубить деревья. Пообещав двум другим мужчинам некую сумму, мужчина принял роль организатора. Местом рубки был выбран квартал в районе Тихоновского участкого лесничества, относящийся к защитным лесам.

Кроме того, один из лесорубов весной 2015 г. в лесном массиве в местности «Кунцик» в районе Тихоновского участкового лесничества украл 65 бревен сосны для продажи. Размер ущерба, причиненный лесному фонду – более 6 тысяч рублей. Причиненный ущерб подсудимыми не возмещен.

Боханский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил организатору преступления, ранее судимому, окончательно наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима; второму участнику – в виде двух лет; третьему – трёх. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.