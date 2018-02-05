ИркАЗ первым из сибирских заводов получит международный сертификат ASI

В 2018 году Иркутский алюминиевый завод станет первым производителем алюминием в Сибири, который пройдет сертификацию по стандарту ASI (Aluminium Stewardship Imitiative). Об этом в ходе видеоконференции с региональными СМИ рассказал директор департамента по экологии, охране труда и промышленной безопасности РУСАЛа Иван Ребрик.

Фото: РУСАЛ

В 2017 году компания РУСАЛ вступила в добровольную ассоциацию производителей алюминия, что влечет за собой дополнительные обязательства по соответствию мировому стандарту производства в этой отрасли промышленности. Причем стандарт ASI касается не только вопросов экологии, но распространяется на все сферы деятельности предприятий, от соблюдения трудовых прав сотрудников и обеспечения безопасности на производстве, до противодействия коррупции и устойчивого развития поставщиков оборудования и услуг. Сертифицируется не только сам процесс выпуска алюминия на заводе, но и вся цепочка производства, начиная с добычи и подготовки сырья, подчеркнул Иван Ребрик.

В этом году РУСАЛ планирует провести первую сертификацию предприятий по стандарту ASI, в их числе и Иркутский алюминиевый завод. Сертификаты также должны получить предприятие «Боксит Тимана» и Уральский алюминиевый завод РУСАЛа.

Справка:

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работает около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).