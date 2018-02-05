Дальневосточный банк сообщил об изменениях в системе валютного законодательства с 1 марта 2018 года

Дальневосточный банк сообщил о вступлении в силу с 01.03.2018 изменений в нормативных актах валютного регулирования, целью которых является снижение нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности в части оформления и представления в банк документов валютного контроля при совершении валютных операций.

С 1 марта 2018 г. вступает в силу новая Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления.

При возникновении вопросов в связи с вводом в действие Инструкции, предлагаем вам обращаться к сотрудникам отдела валютного контроля обслуживающего офиса Банка.