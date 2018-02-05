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Банк УРАЛСИБ приступил к обслуживанию клиентов НПФ «БУДУЩЕЕ» в своих отделениях

5 февраля 2018

Банк УРАЛСИБ совместно с НПФ «БУДУЩЕЕ» запустил новую услугу для клиентов, уже имеющих с НПФ «БУДУЩЕЕ» действующий договор обязательного пенсионного страхования. Теперь обратиться за назначением пенсионной выплаты или обновить персональные данные можно в ближайшем отделении Банка.

Все клиенты НПФ «БУДУЩЕЕ», формирующие в фонде свои пенсионные накопления, могут обратитьcя в любое отделение Банка для подачи следующих заявлений:

  • на назначение единовременной выплаты
  • на назначение накопительной пенсии
  • на назначение срочной пенсионной выплаты
  • на выплату средств пенсионных накоплений правопреемникам

Кроме того, в отделениях Банка можно обновить банковские реквизиты и персональные данные, чтобы всегда оставаться на связи с фондом. Оформить необходимые документы можно в любом из отделений ПАО «БАНК УРАЛСИБ», актуальный список отделений – на сайте Банка.

Дополнительная информация об НПФ «БУДУЩЕЕ» доступна на сайте futurenpf.ru.


/ СИА /
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