Банк УРАЛСИБ приступил к обслуживанию клиентов НПФ «БУДУЩЕЕ» в своих отделениях

Банк УРАЛСИБ совместно с НПФ «БУДУЩЕЕ» запустил новую услугу для клиентов, уже имеющих с НПФ «БУДУЩЕЕ» действующий договор обязательного пенсионного страхования. Теперь обратиться за назначением пенсионной выплаты или обновить персональные данные можно в ближайшем отделении Банка.

Все клиенты НПФ «БУДУЩЕЕ», формирующие в фонде свои пенсионные накопления, могут обратитьcя в любое отделение Банка для подачи следующих заявлений:

на назначение единовременной выплаты

на назначение накопительной пенсии

на назначение срочной пенсионной выплаты

на выплату средств пенсионных накоплений правопреемникам

Кроме того, в отделениях Банка можно обновить банковские реквизиты и персональные данные, чтобы всегда оставаться на связи с фондом. Оформить необходимые документы можно в любом из отделений ПАО «БАНК УРАЛСИБ», актуальный список отделений – на сайте Банка.

Дополнительная информация об НПФ «БУДУЩЕЕ» доступна на сайте futurenpf.ru.