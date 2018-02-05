Банк «Солидарность»: с Cash back все покупки становятся приятнее

Программа вознаграждения Cash back, стартовавшая перед новогодними праздниками, проходит успешно - владельцы премиальных карт банка «Солидарность» уже получили первые поощрения за свои покупки. Клиенты оценили приятный бонус в виде возврата денежных средств и, как показал мини-опрос среди держателей карт, готовы оплачивать свои покупки картами еще чаще.

Как и прежде, Cash back по кредитным и дебетовым картам Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite составляет:

5% от стоимости покупок в категориях: авиа и ж/д билеты, такси, отели, экскурсии, кафе и рестораны,

0,7% от стоимости покупок – на все остальные покупки.

Программа Cash back действует для карт АО КБ «Солидарность» премиальных категорий, как выпущенных ранее, так и оформляемых впервые.

Приглашаем оформить карту в любом отделении банка «Солидарность»!

Выплаты вознаграждения осуществляются в денежной форме - в рублях РФ. Максимальный размер выплаты в месяц 3 000 рублей. Cash back не выплачивается за операции снятия наличных, переводы и некоторые типы покупок. Программа Cash back действует в период с 1 февраля по 30 апреля 2018 г.

Подробнее – на сайте банка, по телефону 8 800 700 9220, в отделениях банка.

* Cash back (Кэш-бэк) – вознаграждение в виде возврата части суммы операции на карточный счет клиента за покупки, оплаченные картами, в соответствии с параметрами Программы вознаграждения.

Программа вознаграждения Cash back действует в период с 01.02.2018 по 30.04.2018, условия Программы являются публичной офертой Банка, адресованной клиентам - держателям банковских карт Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite с валютой специального карточного счета - рубли РФ, выпущенных в соответствии с Тарифами по выпуску и обслуживанию международных банковских карт платежной системы Visa и Правилами открытия ведения и закрытия счетов физических лиц в АО КБ «Солидарность». Данные документы размещены на сайте банка.