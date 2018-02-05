ВТБ финансирует строительство современного завода по производству средств пожаротушения

ВТБ установил кредитно-документарный лимит на сумму 550 млн рублей сроком на 7 лет группе компаний «ЭПОТОС» в Кирове, одному из ведущих российских разработчиков и производителей средств пожаротушения.

Кредитные средства будут направлены на строительство современного завода по производству средств пожаротушения. Кроме того, компании группы смогут воспользоваться банковскими гарантиями обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и гарантиями исполнения обязательств по заключенным контрактам сроком до двух лет.

Новое производство будет создано в районе поселка Ключи Кирово-Чепецкого района Кировской области. Строительство нескольких производственных корпусов планируется осуществить на земельном участке общей площадью свыше 16 тысяч кв.м. Запуск предприятия, на котором будет создано свыше 200 новых рабочих мест, запланирован на следующий год.

«Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества с группой компаний «ЭПОТОС», которая является одним из лидеров на рынке автономного автоматического пожаротушения в России. Уверены, наше сотрудничество, в том числе в проекте строительства завода, будет способствовать успешному выполнению задач компании по обеспечению пожарной безопасности», — отметил руководитель Департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

«Новый завод будет производить широкий спектр систем пожаротушения, начиная с небольших порошковых модулей и заканчивая комплексными системами пожаротушения. Его строительство позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, а также организовать производство на новом технологическом уровне, — прокомментировала председатель совета директоров группы компаний «ЭПОТОС» Елена Чащина. — Мы очень признательны банку ВТБ за поддержку проекта и надеемся на дальнейшее продолжение перспективного сотрудничества».

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