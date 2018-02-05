«АктивКапитал Банк» предлагает клиентам новый валютный вклад

2 февраля 2018 года «АктивКапитал Банк» ввел в действие новый валютный вклад - «Снежный плюс». Процентная ставка в зависимости от срока составляет до 2% годовых в долларах США, до 0,75% годовых в евро. Вклад можно открыть на срок 91 день, 181 день или 370 дней. Минимальная сумма вклада – 1 000 долларов США или евро. Предусмотрена возможность ежемесячного снятия части вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Также 2 февраля обновлены условия рублевого вклада «Снежный плюс». Теперь проценты по нему выплачиваются ежемесячно - по выбору вкладчика перечисляются на счет пластиковой карты или на вклад «Кошелек».

Полные условия вкладов размещены здесь.