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«АктивКапитал Банк» предлагает клиентам новый валютный вклад

5 февраля 2018

2 февраля 2018 года «АктивКапитал Банк» ввел в действие новый валютный вклад - «Снежный плюс». Процентная ставка в зависимости от срока составляет до 2% годовых в долларах США, до 0,75% годовых в евро. Вклад можно открыть на срок 91 день, 181 день или 370 дней. Минимальная сумма вклада – 1 000 долларов США или евро. Предусмотрена возможность ежемесячного снятия части вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно. 

Также 2 февраля обновлены условия рублевого вклада «Снежный плюс». Теперь проценты по нему выплачиваются ежемесячно - по выбору вкладчика перечисляются на счет пластиковой карты или на вклад «Кошелек». 

Полные условия вкладов размещены здесь.


/ СИА /
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Предложения месяца:

АК Банк. Вклад "Снежный плюс".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.25-7.75% годовых.
Выплата процентов в конце срока. 

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