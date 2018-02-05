«АктивКапитал Банк» по итогам квартала улучшил позиции в рейтингах Banki.ru

«АктивКапитал Банк» улучшил свои позиции в рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru по данным на 1 января 2018 года.

Наиболее существенная динамика за 4 квартал 2017 года наблюдается по активам нетто - Банк поднялся на 7 пунктов и занял 116 место. Позиции по кредитному портфелю улучшены на 5 пунктов – 85 место. По капиталу Банк занимает 127 место, по объему вкладов физических лиц – 69 место.

Среди банков Самарской области «АктивКапитал Банк» входит в тройку лидеров по этим показателям.