В Иркутской области электронные продажи полисов ОСАГО выросли в 12 раз

По итогам января Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов по продаже электронных полисов ОСАГО по России. Лидерами продаж стали Свердловская область (38 тыс.), Дагестан (28 тыс.) и Воронежская область (27 тыс.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи электронного полиса в Иркутской области выросли почти в 12 раз.

По итогам первого месяца на ТОП-10 регионов пришлось 27% от общего количества проданных полисов ОСАГО, число которых за январь превысило 900 тыс.

С 2016 года всего в Иркутской области было продано 180 тыс. электронных полисов. Отметим, что в 2016 году всего по России было продано более 330 тысяч электронных полисов, а уже по итогам 2017 года их продажи выросли в 23 раза и составили 7,7 млн в год.

«Продажи е-полисов продолжают расти. Это обусловлено тем, что с начала 2017 года для страховых компаний продажи е-ОСАГО стали обязательными, а страхователи получили удобную возможность самостоятельно оформить электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА без очередей и необходимости ехать в офис компании», - прокомментировал цифры исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

«Уровень продаж в январе, несмотря на длинные праздники, оказался даже выше среднего уровня продаж за прошлый год, что говорит о том, что потенциал роста данного канала продаж далеко не исчерпан, - отмечает Евгений Уфимцев. – Благодаря возможности приобрести полис через Интернет в прошлом году была в целом решена проблема с доступностью полисов ОСАГО, особенно в проблемных регионах с высокой убыточностью и в удаленных районах».

Справочно

Продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний с января 2017 года. В стартовый период продаж с 1 июля по 31 декабря 2015 года в электронном виде было оформлено 56 тыс. е-ОСАГО. За 2016 год, когда продажи электронных полисов осуществлялись в добровольном порядке, было заключено более 330 тыс. таких договоров.

Оформление е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.

Кроме того, для обеспечения заключения электронных договоров ОСАГО была запущена система "Е-Гарант". В ней реализована возможность заключения договоров с использованием площадки РСА. Так, в случае невозможности заключения договора на сайте страховой компании потребитель перенаправляется на закрытую часть сайта РСА. При этом туда же отправляется заполненное потребителем на сайте страховщика заявление со всеми внесенными данными. На сайте союза по номеру паспорта транспортного средства определяется страховая компания, с которой предлагается заключить договор далее. Затем производится оплата страховой премии на счет страховщика, заключается договор, после чего страхователь получает полис на адрес своей электронной почты.

Также одновременно в ряде проблемных регионов действует система "Единый агент", работа которой началась с середины 2016 года. Продажи через систему "единого агента" предусматривают использование метода случайной выборки страховщика по номеру техпаспорта автомобиля. В настоящее время система работает в 16 регионах РФ: в Волгоградской, Мурманской, Ростовской, Челябинской, Ивановской, Архангельской, Ульяновской, Нижегородской, Кировской и Саратовской областях, Краснодарском крае, Башкирии, Татарстане, Ставропольском крае, Мордовии и Северной Осетии.