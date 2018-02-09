Проблема «автоюризма» наращивает обороты – нестраховые выплаты в разы выше основного требования

Проблема автоюризма в ОСАГО существовала всегда, правда до 2014 года она не стояла так остро, так как большого бизнеса на этом сделать было невозможно. Доля выплат по суду составляла до 5%. Однако в 2014 году на этот вид страхования распространилось действие закона о защите прав потребителей в части штрафов, неустоек и пени.

Эта ситуация дала простор для злоупотребления правом людям, которые могут пользоваться лазейками в законодательстве. Получилось, что стоимость услуги по ОСАГО (в настоящее время около 6 тыс. рублей по России) и размеры штрафов в десятки и сотни тысяч рублей стали совершенно несоразмерны. Это и привело к массовым судебным искам к страховщикам.

Например, сейчас страховщик в срок выплатил сумму в 50 тыс. рублей. Страхователь с подачи автоюриста делает досудебную претензию о том, что не согласен с такой выплатой и просит 70 тыс. рублей. Страховщик доплачивает 20 тыс. рублей, однако автоюрист уже подает документы в суд, так как якобы нарушены сроки полной выплаты в размере 70 тыс. рублей. И далее взыскивает со страховщика штрафы, пени, стоимость своих услуг, экспертизы. Из этих денег потребитель не получает ничего.

При этом жалобы в РСА на нарушение сроков или уклонения от выплат исчисляются единицами.